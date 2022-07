**Governo: gameover per Draghi, domani ultimo atto alla Camera** (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Il gameover è vicino, ad un passo. Dopo una giornata sulle montagne russe, sembra ormai giunto alle battute finali il governo Draghi, dopo 17 mesi segnati dalla lotta alla pandemia, la corsa per mettere in piedi la campagna vaccinale, le frizioni di governo sulla guerra in Ucraina, il difficile capitolo dell'invio delle armi a Kiev. Fi, Lega, M5S non votano la fiducia, e quell'appello di Draghi in Aula - "siete pronti a ricostruire il patto" che ha consentito all'esecutivo di andare avanti in questo anno e mezzo?- cade inesorabilmente nel vuoto. In realtà il governo incassa il sì alla fiducia, ma sono appena 95 i voti a favore -Pd, Iv, Leu, Ipf e Italia al Centro- numeri lontani anni luce da quelli che servirebbero per rimettere insieme una ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Ilè vicino, ad un passo. Dopo una giornata sulle montagne russe, sembra ormai giunto alle battute finali il governo, dopo 17 mesi segnati dlottapandemia, la corsa per mettere in piedi la campagna vaccinale, le frizioni di governo sulla guerra in Ucraina, il difficile capitolo dell'invio delle armi a Kiev. Fi, Lega, M5S non votano la fiducia, e quell'appello diin Aula - "siete pronti a ricostruire il p" che ha consentito all'esecutivo di andare avanti in questo anno e mezzo?- cade inesorabilmente nel vuoto. In realtà il governo incassa il sìfiducia, ma sono appena 95 i voti a favore -Pd, Iv, Leu, Ipf e Italia al Centro- numeri lontani anni luce da quelli che servirebbero per rimettere insieme una ...

