Governo: fonti governo, verso voto risoluzioni in Senato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Si va verso il voto delle risoluzioni che verranno presentate dalle forze politiche in Senato sulle comunicazioni del premier Mario Draghi. Il presidente del Consiglio, spiegano fonti di governo, "attende le posizioni dei partiti, nel rispetto del dettato costituzionale". Intanto fonti di Palazzo Chigi puntualizzano che in queste ore non c'è stato nessun contatto tra il premier e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Si vaildelleche verranno presentate dalle forze politiche insulle comunicazioni del premier Mario Draghi. Il presidente del Consiglio, spieganodi, "attende le posizioni dei partiti, nel rispetto del dettato costituzionale". Intantodi Palazzo Chigi puntualizzano che in queste ore non c'è stato nessun contatto tra il premier e il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Pubblicità

adrianobiondi : FLASH -GOVERNO: FONTI P.CHIGI, DA DRAGHI NO ATTACCHI O SFIDA A PARTITI MA ROADMAP RIFORME- FLASH* Quando sei cost… - AlexBazzaro : *== Governo: Lega, se 5S escono da Aula maggioranza non c'e' piu' = (AGI)* - Roma, 13 lug. - *Se i 5 stelle escono… - Agenzia_Ansa : Il M5s va verso la decisione di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla questione di fiducia posta… - TV7Benevento : Governo: fonti governo, verso voto risoluzioni in Senato - - MauroDelCorno : RT @adrianobiondi: FLASH -GOVERNO: FONTI P.CHIGI, DA DRAGHI NO ATTACCHI O SFIDA A PARTITI MA ROADMAP RIFORME- FLASH* Quando sei costretto… -