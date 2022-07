Governo: Faraone (Iv), 'andare avanti con Draghi, voto porterebbe allo sfascio' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Italia viva-Psi confermano la fiducia al presidente Draghi e fanno un appello a tutte le forze politiche che fino ad ora l'hanno sostenuta ad andare avanti, senza farsi trascinare nel populismo e senza farsi trascinare in un'idea perversa che più che portarci al voto per costruire un consenso maggiore alle nostre forze politiche sarebbe un voto che porterebbe allo sfascio del nostro Paese". Lo ha affermato il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, intervenendo nel dibattito dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Italia viva-Psi confermano la fiducia al presidentee fanno un appello a tutte le forze politiche che fino ad ora l'hanno sostenuta ad, senza farsi trascinare nel populismo e senza farsi trascinare in un'idea perversa che più che portarci alper costruire un consenso maggiore alle nostre forze politiche sarebbe unchedel nostro Paese". Lo ha affermato il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide, intervenendo nel dibattito dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario

