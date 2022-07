Governo | ex premier ucraino Yatseniuk | Draghi esempio | attenti a Mosca | vuole il caos

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Kiev, 20 lug. (Adnkronos) - “è l'dei veri politici, quelli che mancano nel mondo di oggi. Capace di condurre l'Italia in questi tempi burrascosi e aiutare l'Ucraina a resistere". Ad affermarlo all'Adnkronos è Arsenii, primo ministro dell'Ucraina del tempo di guerra (2014-2016) e capo del Forum di Kiev sulla sicurezza. "Voglio ringraziare il popolo e ilitaliano per il sostegno alla nostra lotta contro la Russia e il contributo per la nostra e vostra libertà - aggiunge - Il regime dittatoriale di Putin uccide gli ucraini,occupare un paese libero e portaree sofferenza ai popoli europei, tra cui quello italiano, attraverso i prezzi alti delle risorse energetiche, l'inflazione, la carenza di prodotti alimentari. Ma anche screditando governi ...

Pubblicità

davidefaraone : La nostra posizione è chiara: avanti con Draghi. Scelga il Premier con quale squadra di Governo, noi siamo con lui, #aprescindere. - IlContiAndrea : Vabbè quindi andiamo a votare ad ottobre con un Governo di Destra, guidato dal primo premier donna: Meloni? E per t… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'L'unico modo per stare insieme è ricostruire il patto di fiducia', ha detto il premier nel suo intervento… - LuigiAssecasa : RT @petergomezblog: Governo Draghi al capolinea, ottiene la fiducia con 95 sì. Lega e Fi fuori dall’aula, mentre M5s si è astenuto: “Toglia… - MarcG_69 : RT @petergomezblog: Governo Draghi al capolinea, ottiene la fiducia con 95 sì. Lega e Fi fuori dall’aula, mentre M5s si è astenuto: “Toglia… -

Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto l'operato di questocon lealtà, collaborazione e partecipazione". Così ilMario Draghi, nelle repliche al Senato sulla ...... e stabilisca altresì che la fiducia delle Camere è votata alnel suo complesso, sulla base e in considerazione del suo programma, e non alla persona del, nella prassi si è imposta ...(Adnkronos) – “Draghi è l’esempio dei veri politici, quelli che mancano nel mondo di oggi. Capace di condurre l’Italia in questi tempi burrascosi e aiutare l’Ucraina a resistere”. Ad affermarlo all’Ad ...(Adnkronos) – Il premier Mario Draghi non salirà al Quirinale questa sera. Il presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi diretto nella sua abitazione e non al Colle, dove, riferiscono fonti di ...