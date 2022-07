**Governo: Draghi si allontana da Aula, punto con Brunetta** (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Si è allontanato dall'Aula e, rientrando nell'emiciclo, il premier Mario Draghi si è imbattuto nel ministro di Fi Renato Brunetta, dopo che dal centrodestra è trapelato "lo stupore" per la decisione del presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia sulla risoluzione Casini. Tra i due c'è stato uno scambio, con Brunetta che ha allontanato il telefono dall'orecchio per confrontarsi con Draghi, allargando le braccia prima di dividersi dal presidente del Consiglio. Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Si èto dall'e, rientrando nell'emiciclo, il premier Mariosi è imbattuto nel ministro di Fi Renato Brunetta, dopo che dal centrodestra è trapelato "lo stupore" per la decisione del presidente del Consiglio di porre la questione di fiducia sulla risoluzione Casini. Tra i due c'è stato uno scambio, con Brunetta che hato il telefono dall'orecchio per confrontarsi con, allargando le braccia prima di dividersi dal presidente del Consiglio.

