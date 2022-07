Governo: Draghi annuncerà le dimissioni alla Camera. Poi al Colle. Gelmini lascia Forza Italia. Al voto (forse) il 2 ottobre (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – Macerie. Il voto di fiducia al Senato, ottenuto largamente (95-38) ma con grandi partiti che non si sono pronunciati, fa cadere il Governo di Mario Draghi: che domani mattina, giovedì 21 luglio 2022, annuncerà le dimissioni alla Camera, poi salirà al Quirinale. Mattarella, salvo colpi di scena imprevedibili, scioglierà il Parlamento. L’Italia potrebbe L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – Macerie. Ildi fiducia al Senato, ottenuto largamente (95-38) ma con grandi partiti che non si sono pronunciati, fa cadere ildi Mario: che domani mattina, giovedì 21 luglio 2022,le, poi salirà al Quirinale. Mattarella, salvo colpi di scena imprevedibili, scioglierà il Parlamento. L’potrebbe L'articolo proviene da Firenze Post.

