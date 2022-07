Governo, Di Maio: “Pagina nera per l’Italia, la politica ha fallito” (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – “Una Pagina nera per l’Italia. La politica ha fallito, davanti a un’emergenza la risposta è stata quella di non sapersi assumere la responsabilità di governare. Si è giocato con il futuro degli italiani. Gli effetti di questa tragica scelta rimarranno nella storia”. E’ quanto scrive su Twitter il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di Maio (foto), leader di Insieme per il futuro. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 luglio 2022) ROMA – “Unaper. Laha, davanti a un’emergenza la risposta è stata quella di non sapersi assumere la responsabilità di governare. Si è giocato con il futuro degli italiani. Gli effetti di questa tragica scelta rimarranno nella storia”. E’ quanto scrive su Twitter il ministro degli Affari Esteri, Luigi Di(foto), leader di Insieme per il futuro. L'articolo L'Opinionista.

