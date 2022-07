Governo, Di Maio: pagina nera per Italia, politica ha fallito (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Una pagina nera per l'Italia. La politica ha fallito, davanti a un'emergenza la risposta è stata quella di non sapersi assumere la responsabilità di governare. Si è giocato con il futuro degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Unaper l'. Laha, davanti a un'emergenza la risposta è stata quella di non sapersi assumere la responsabilità di governare. Si è giocato con il futuro degli ...

Pubblicità

NicolaPorro : Franco Battaglia mette in fila gli 'orrori' di #Draghi ?? - GiovaQuez : Dice Santoro che la colpa è di Draghi. Lui non ha dissuaso Di Maio. Parla anche di una chiamata non smentita (WTF?!… - MediasetTgcom24 : Di Maio: 'Pagina nera per l'Italia, la politica ha fallito' #crisidigoverno #governodraghi #draghi #senato #fiducia - _MaxFree_ : RT @ComunistaRosso: Se Renzi e Di Maio soffrono, vuol dire che fare cadere questo governo è giusto. #crisidigoverno - ANaturesio63bis : RT @ComunistaRosso: Se Renzi e Di Maio soffrono, vuol dire che fare cadere questo governo è giusto. #crisidigoverno -