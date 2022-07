Governo | Ciriani | ' non lo decidono mille sindaci Pd ma milioni di italiani con elezioni'

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Adesso basta, tiriamo una riga e andiamo oltre. Non voteremo la fiducia senza tatticismi: vogliamo stare lontano dai suoi falsi amici, dai suoi falsi alleati, dal falso amor di Patria, dal falso senso di responsabilità, da un Parlamento dominato dalla paura del voto che pensa soltanto a sopravvivere. Lavoriamo per un nuovoserio, forte e responsabile. Ma questonon è quello chedel Pd, è quello chediil giorno delle". Lo ha affermato il capogruppo di Fdi al Senato, Luca, nella dichiarazione di voto sulla fiducia posta sulla risoluzione sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Tutto ...

- AlfonsoZanella : Il nuovo governo lo deve decidere il popolo.Lo ha detto Fd'I per bocca di #Ciriani dichiarando voto contrario alla fiducia.
- marcyrav : RT @marcyrav: @GiorgiaMeloni Ottimo intervento di Ciriani su quasi tutto...ma la politica estera del governo.. NO..la politica estera va cambiata.
- fanpage : 'Cosa c'è di meno serio di una maggioranza che si è presa a schiaffoni per tutto il dibattito parlamentare. Avete scelto di stare con Draghi per convenienza.'

Roma, 20 luglio 2022 - Con il presidente dei senatori di FdI, Luca Ciriani, riemerge la politica e si torna a parlare della crisi di governo. "Draghi ha ricevuto delle pressioni incredibili" dice Ciriani. "Il Pd e l'establishment hanno fatto pressioni su Draghi." 

Crisi governo, Ciriani: "Basta esecutivi in laboratorio" Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Adesso basta, tiriamo una riga e andiamo oltre. Non voteremo la fiducia senza tatticismi: vogliamo stare lontano dai suoi falsi amici, dai suoi falsi alleati, dal falso amor di Patria, dal falso senso di responsabilità, da un Parlamento dominato dalla paura del voto che pensa soltanto a sopravvivere."