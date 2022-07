Governo | Cacciari | “Draghi? Se vuole lasciare troverà pretesto”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – “Conte è fuori dalla maggioranza, è evidente, e l’appello generico al Movimento 5 Stelle non capisco che valore possa avere: o quello di chiedere una andata a Canossa incredibile da parte di Conte oppure è chiaro che può contare solo sull’appoggio di Di Maio. Bisogna vedere qual è il gioco, seandarsene, allora fa leva sulla impossibilità di ricostituzione dei 5 Stelle, e se ha messo sullo stesso piano la Lega e il Movimento 5 Stelle è una mossa molto azzardata: la Lega è ben distinta dalla posizione di Conte, fa un po’ di casini ma del tutto marginali”. Lo dice Massimoall’Adnkronos, commentando il discorso dial Senato. “Seha serie intenzioni di andarsene,qualcheper farlo; se Mattarella e gli ...

Quanto a Di Maio 'è l'ultra governativo - lo definisce- il 'Draghi o morte' e la sua ... E' il pilastro delpiù di qualsiasi altra sua componente'.... perché un presidente del Consiglio che stacca la spina alpur avendo i numeri è singolare'.demolisce Conte: la follia anti - Di Maio Questa insomma la strategia che verrà portata ...(Adnkronos) – “Conte è fuori dalla maggioranza, è evidente, e l’appello generico al Movimento 5 Stelle non capisco che valore possa avere: o quello di chiedere una andata a Canossa incredibile da part ...Non c'è più l'unità nazionale che c'era prima. Non c'è più la maggioranza che c'era prima. Lo sostiene Massimo Cacciari.