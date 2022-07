Governo: anche da Stabile (FI) sì alla fiducia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug (Adnkronos) - anche Laura Stabile, oltre ad Andrea Cangini, risulta tra i senatori di Forza Italia che hanno votato la fiducia alla risoluzione Casini sul Governo Draghi a palazzo Madama. Sempre in FI, dai tabulati risultano in missione o in congedo (e quindi non hanno partecipato al voto) i senatori Barachini, Battistoni, Ghedini, Moles, Pichetto Fratin, Ronzulli e Sciascia. Lo stesso anche per De Poli, dell'Udc. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug (Adnkronos) -Laura, oltre ad Andrea Cangini, risulta tra i senatori di Forza Italia che hanno votato larisoluzione Casini sulDraghi a palazzo Madama. Sempre in FI, dai tabulati risultano in missione o in congedo (e quindi non hanno partecipato al voto) i senatori Barachini, Battistoni, Ghedini, Moles, Pichetto Fratin, Ronzulli e Sciascia. Lo stessoper De Poli, dell'Udc.

