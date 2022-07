Golf, Henrik Stenson non sarà il capitano del Team Europe nella Ryder Cup 2023 (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Ryder Cup Europe ha annunciato quest’oggi che il mandato di Henrik Stenson come capitano del Team Europe per la Ryder Cup 2023 (evento in programma al Marco Simone Golf and Country Club di Roma, in Italia, dal 25 settembre al 1 ottobre 2023) è terminato con effetto immediato. La causa di tutto ciò è la scelta di Stenson di entrare a far parte della LIV Golf, la superlega araba che a suon di soldi si sta assicurando le prestazioni di diversi giocatori di grandissimo livello. Golf, PGA Tour: lo sprint verso i playoff di FedEx Cup inizia con il 3M Open, nessun azzurro al via Questo l’annuncio ufficiale della Ryder Cup ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) LaCupha annunciato quest’oggi che il mandato dicomedelper laCup(evento in programma al Marco Simoneand Country Club di Roma, in Italia, dal 25 settembre al 1 ottobre) è terminato con effetto immediato. La causa di tutto ciò è la scelta didi entrare a far parte della LIV, la superlega araba che a suon di soldi si sta assicurando le prestazioni di diversi giocatori di grandissimo livello., PGA Tour: lo sprint verso i playoff di FedEx Cup inizia con il 3M Open, nessun azzurro al via Questo l’annuncio ufficiale dellaCup ...

