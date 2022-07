Giugliano Apre “Life School” | scuola dell’infanzia con sezione primavera

(Di mercoledì 20 luglio 2022)in via Nuova Arco Sant’Antonio a”.. Un istituto che oltre alla tradizionale didattica, da spazio alla creatività dei piccoli e li avvicina alla natura. Con laboratori di pittura, danza, teatro, musica, e giardinaggio. Non solo, i piccoli parteciperanno anche a lezioni di educazione fisica e altre attività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Federisco Fashion Style apre a Napoli: dall`11 luglio il suo salone al Vomero #Giugliano #Marano #Villaricca… -

I singoli sindaci hanno evidenziato le diverse criticità esistenti sul territorio, ponendo l'accento sui campi rom ae a Caivano , ai confini tra le province di Napoli e Caserta, dove si ...Al 41' l'ultima azione pericolosa da parte della squadra di Milena Bertolini:per Bonansea, che effettua un tiro - cross in diagonale e non ci arriva per poco Girelli. E' in avvio di ...La Procura della Repubblica di Napoli Nord è pronta a schierarsi con gli amministratori locali nella lotta contro chi avvelena il territorio con i roghi e con ...L'europeo femminile per le ragazze del Ct Bertolini finisce dopo la sfida decisiva a Manchester contro il Belgio che grazie alla rete di De Caigny ...