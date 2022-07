(Di mercoledì 20 luglio 2022) Si è spento nella sua abitazione di Aversa (Caserta) il giornalista e scrittore, da tempo ammalato. Nato nel 1948, aveva lavorato dal 1976, di cui è stato anche. È stato corrispondente di Panorama da Napoli fino al 1984; ha lavorato per Il Messaggero fino al 1996. Collaboratore dell’agenzia radio Area e dell’agenzia stampa Agi, nel 2004 è entrato a far parte del Corriere del Mezzogiorno.dinazionale e internazionale, ha scritto numerosi saggi e ha tenuto seminari universitari su questi temi. Dal 2004 al 2010 è stato segretario dell’Osservatorio sulla camorra e sull’illegalità, curando la pubblicazione del relativo bollettino mensile. L'articolo proviene da ...

Giornalismo, ci lascia Vito Faenza: inviato speciale all'Unità, esperto di criminalità organizzata e terrorismo - Ildenaro.it Dal 2004 al 2010 è stato segretario dell'Osservatorio sulla camorra e sull'illegalità, curando la pubblicazione del bollettino mensile.