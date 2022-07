Gioco erotico in hotel: l’ex rugbista sarebbe morto per un malore. Si cerca un pusher. Il risultato dell’autopsia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non ci sono segni di violenza sul corpo di Ricky Bibey, l'ex rugbista 40enne morto all'hotel Continental di Firenze, forse in seguito a un Gioco erotico con la compagna 44enne. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 luglio 2022) Non ci sono segni di violenza sul corpo di Ricky Bibey, l'ex40enneall'Continental di Firenze, forse in seguito a uncon la compagna 44enne. È quanto emerge dai primi risultatiL'articolo proviene da Firenze Post.

