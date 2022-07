Gioco erotico in Hotel: ancora 10 giorni per i risultati del test tossicologico. La salma del rugbista sarà restituita alla famiglia (Di mercoledì 20 luglio 2022) FIRENZE - La salma dell'ex rugbista Ricky Bibey sarà restituita domani, 21 luglio 2022, alla famiglia. L'uomo venne trovato morto di vita in una camera dell'Hotel Continentale, vicino al Ponte Vecchio, dove è stata soccorsa la sua compagna, gravemente ferita, la mattina del 16 luglio. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 luglio 2022) FIRENZE - Ladell'exRicky Bibeydomani, 21 luglio 2022,. L'uomo venne trovato morto di vita in una camera dell'Continentale, vicino al Ponte Vecchio, dove è stata soccorsa la sua compagna, gravemente ferita, la mattina del 16 luglio. L'articolo proviene da Firenze Post.

