Gigi D’Alessio | lo yatch è da sogno | ma quanto costa? La cifra vi stupirà

(Di mercoledì 20 luglio 2022)passa spesso le vacanze estive su uno yacht esclusivo, lo avete mai visto? Andiamo a vedere tutti i dettagli del mezzo e soprattutto. In più di una occasione il cantautore napoletano, che proprio quest’anno ha festeggiato i primi trenta anni di carriera, è stato avvistato a bordo di uno yacht mentre si rilassava tra un impegno e l’altro. Si tratta di una delle più belle imbarcazioni esistenti: ecco qual è il costo eè grande. fonte foto: AnsaTorniamo a parlare di uno degli artisti di punta delle musica italiana. Sono ormai molti anni cheè uno dei più amati e seguiti cantautori. Al di là della sua immensa carriera che lo ha spinto a calcare palchi prestigioso in Italia e all’estero, di grande ...

Pubblicità

makixzouis : io al concerto di gigi d’alessio: - GammaStereoRoma : Gigi D'Alessio - Non Dirgli Mai - ParliamoDiNews : Gigi D`Alessio, le prime foto del figlio Francesco sono tenerissime #Gossipitaliano #gossipUSA #Elodie @elodiedipa… - UcciRaffaella : @RCatuso Devo chiedere conferma a Jon Bon Jovi, ma credo proprio che la guest star di quest'anno sarà Gigi D'Alessi… - bkswnnie : @taegsuv si riesco a dirlo io non riesco a dire fabri fibra e gigi d’alessio -

Denise Esposito , la compagna di, ha condiviso una foto del piccolo Francesco di soli 6 mesi. Nato il 24 gennaio, Denise, che di solito non è avvezza ad utilizzare i social per mostrare la sua vita privata, non è ...Il motivo alla base delle paure covate sul conto del figlio di. Un allontanamento dai profili social da parte di LDA fa pensare al peggio ai fedeli sostenitori del figlio'arte, ma ...