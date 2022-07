Gianni Sperti | terribili accuse per il ballerino | Ecco com’è rimasto invischiato nella brutta vicenda

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 20 luglio 2022), tra i protagonisti indiscussi del programma di Uomini e Donne, è statoin un brutto incidente: scopriamo cosa è successo L’opinionista per antonomasia del programma cult di Maria De Filippi ècoinvolto in una faccenda per niente piacevole. Lui stesso è intervenuto poi sui social per spiegare la situazione.(foto web)e la sua vita sentimentaleè tra i personaggi televisivi più riservati del mondo dello spettacolo. Sappiamo davvero poco su di lui a livello sentimentale. Non si sa quindi se è attualmente impegnato in una relazione o meno. Molto spesso si è parlato della sua sessualità e si è messa in dubbio il suo essere etero, nonostante il matrimonio ...