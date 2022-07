Ghali ha comprato una barca | il rapper di origine tunisina la offre “per i migranti nel Mediterraneo”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) “Sono diventato grande e da oggi Bayna non è più solo il titolo di una mia canzone ma anche quello di una nuovadi salvataggio”: cosìsu Instagram spiega la decisione di acquistare e donare un’imzione a Mediterranea per aiutare le missioni di soccorso in mare dei. “Mi sonouna– aveva scritto in un primo post ilnato a Milano da genitori tunisini – Il rap è una musica che ha come centro la rivalsa che è un concetto prima individuale e poi collettivo. Per me questo è fare la cosa più rap che ci sia”. Sulla diaspora deida una sponda all’altra delsottolinea: “Fin da bambino questo è un argomento sempre presente nella mia vita, amici, cari e ...

«Mi sembra assurdo» scrive «dover ripetere che salvare vite debba avvenire prima di qualsiasi scelta politica». «Il rap è una musica che ha come centro la rivalsa, che è un concetto prima individuale ...Ghali, che da tempo si scontra con Matteo Salvini sul tema dell'immigrazione, ha dunque finanziato una 'rescue boat', Bayna, per la nave Mare Jonio, unica battente bandiera italiana nel Mediterraneo.