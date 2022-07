Ghali dona un’imbarcazione di salvataggio e lancia una raccolta fondi per “Mediterranea” (Di mercoledì 20 luglio 2022) . Ghali Amdouni, noto semplicemente come Ghali, rapper nato a Milano da genitori tunisini, è da sempre sensibile al tema del soccorso in mare dei migranti. E ha, così, scelto di donare una “rescue boat” di cui dotare la “Mare Jonio“, unica nave battente bandiera italiana della “Flotta civile” di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ghali (@Ghali) L’acquisto di una prima imbarcazione ausiliare consentirà alla Mare Jonio di rinnovare le certificazioni per poter proseguire le sue missioni di soccorso nei prossimi mesi. Proprio le ultime settimane, di fronte al drammatico aggravarsi delle violazioni dei diritti umani in Libia e al peggioramento della situazione sociale in Tunisia, hanno visto ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 20 luglio 2022) .Amdouni, noto semplicemente come, rapper nato a Milano da genitori tunisini, è da sempre sensibile al tema del soccorso in mare dei migranti. E ha, così, scelto dire una “rescue boat” di cui dotare la “Mare Jonio“, unica nave battente bandiera italiana della “Flotta civile” di ricerca e soccorso nel Mediterraneo Centrale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L’acquisto di una prima imbarcazione ausiliare consentirà alla Mare Jonio di rinnovare le certificazioni per poter proseguire le sue missioni di soccorso nei prossimi mesi. Proprio le ultime settimane, di fronte al drammatico aggravarsi delle violazioni dei diritti umani in Libia e al peggioramento della situazione sociale in Tunisia, hanno visto ...

