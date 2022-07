Gf vip, Lulù in perizoma: il commento di Barù genera il caos, cosa ha detto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Scatto hot per Lulù Selassiè. L’ex gieffina è apparsa sui suoi canali social in una mise sexy che ha scatenato i follower. Inginocchiata sul letto, con il suo cane e con un perizoma da far girare la testa: Lulù ha incendiato il web. Ma soprattutto ha suscitato l’attenzione di una persona: Barù. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha commentato la foto generando il caos fra gli utenti. «I’m every photographer’s dream» (Sono il sogno di ogni fotografo) ha scritto Lulù. E subito Barù ha scritto: «Just chilling with my dawg» (Mi sto soltanto rilassando con il mio amico). «Yoooo amore. I miss u!» (Vai amore, mi manchi!) ha replicato la principessa. Lo scambio di battute, in particolare le parole di Barù, hanno provocato reazioni ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 20 luglio 2022) Scatto hot perSelassiè. L’ex gieffina è apparsa sui suoi canali social in una mise sexy che ha scatenato i follower. Inginocchiata sul letto, con il suo cane e con unda far girare la testa:ha incendiato il web. Ma soprattutto ha suscitato l’attenzione di una persona:. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha commentato la fotondo ilfra gli utenti. «I’m every photographer’s dream» (Sono il sogno di ogni fotografo) ha scritto. E subitoha scritto: «Just chilling with my dawg» (Mi sto soltanto rilassando con il mio amico). «Yoooo amore. I miss u!» (Vai amore, mi manchi!) ha replicato la principessa. Lo scambio di battute, in particolare le parole di, hanno provocato reazioni ...

V08257277 : #fairylu lulu'????? quando fa eva il suo in gresso grade fratello vip?????????????????????? - Anita_2896 : RT @SoleileNicola: In questi giorni sto avendo troppo nostalgia del mio grande fratello vip 6 ! ?????? #gfvip #gfvip6 #fairylu #jessvip #jeru… - SoleileNicola : In questi giorni sto avendo troppo nostalgia del mio grande fratello vip 6 ! ?????? #gfvip #gfvip6 #fairylu #jessvip… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Gf vip, Lulù in perizoma: il commento di Barù genera il caos, cosa ha detto - zazoomblog : Gf vip Lulù in perizoma: il commento di Barù genera il caos cosa ha detto - #perizoma: #commento #genera #detto -