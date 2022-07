GF Vip, famoso ex tronista scartato dopo la sfida lanciata a Signorini (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nonostante ogni anno il Grande Fratello Vip abbia una sorta di “quota Uomini e Donne”, ovvero uno o due concorrenti provenienti dal talk show di Maria De Filippi, anche stavolta non c’è stato nulla da fare per Giulio Raselli, ex corteggiatore ed ex tronista che già lo scorso anno doveva entrare nella Casa di Cinecittà ma il cui ingresso saltò all’ultimo per dei motivi mai specificati. Anche quest’anno, Raselli si è candidato per il GF Vip 7 lanciando una sfida ad Alfonso Signorini, del tenore “se mi lascia entrare, vedi che combino”. Ma il conduttore e autore del reality show gli ha dato picche, e Giulio Raselli non sarà nel gruppo di vipponi che entreranno nella Casa. Almeno non nel gruppo iniziale, perché in corsa non si può mai dire. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF VIp 7, nel cast una conturbante ex di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 luglio 2022) Nonostante ogni anno il Grande Fratello Vip abbia una sorta di “quota Uomini e Donne”, ovvero uno o due concorrenti provenienti dal talk show di Maria De Filippi, anche stavolta non c’è stato nulla da fare per Giulio Raselli, ex corteggiatore ed exche già lo scorso anno doveva entrare nella Casa di Cinecittà ma il cui ingresso saltò all’ultimo per dei motivi mai specificati. Anche quest’anno, Raselli si è candidato per il GF Vip 7 lanciando unaad Alfonso, del tenore “se mi lascia entrare, vedi che combino”. Ma il conduttore e autore del reality show gli ha dato picche, e Giulio Raselli non sarà nel gruppo di vipponi che entreranno nella Casa. Almeno non nel gruppo iniziale, perché in corsa non si può mai dire. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF VIp 7, nel cast una conturbante ex di ...

