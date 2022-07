Gautam Adani, l'indiano che ha comprato il porto di Haifa per tenere fuori i cinesi (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il porto di Haifa, ai piedi del monte Carmelo, è il più grande dei tre principali porti marittimi internazionali di Israele e nel 2021 ha gestito circa la metà del volume di merci del paese... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ildi, ai piedi del monte Carmelo, è il più grande dei tre principali porti marittimi internazionali di Israele e nel 2021 ha gestito circa la metà del volume di merci del paese... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

ForbesItalia : L’indiano Gautam Adani è ora la quarta persona più ricca del mondo - Azzurra826 : L'uomo più ricco dell'Asia (il miliardario indiano Gautam Adani), quarta persona più ricca del mondo, ha appena… - ikrishnapal : @Wit_Baelish @gautam_adani @EmmanuelMacron Pasta and Pizza are more Italian.. - evilzestmusic : Adani ne asani se Ameer bnlia @gautam_adani @AdaniOnline #badelog #richest #Forbes #billionaires - iNeelesh : @gautam_adani @AbhijitChavda Haifa port very significant one..?? -

L'indiano Gautam Adani è ora la quarta persona più ricca del mondo C'è un nuovo numero quattro nella classifica dei più ricchi del mondo. L'indiano Gautam Adani è salito di un posto nella classifica dei miliardari in tempo reale di Forbes dopo che Bill Gates ha annunciato una nuova donazione questa settimana. La matematica dei miliardari è ... All'oligarca indiano Adani il porto di Haifa ... dell'oligarca indiano Gautam Adani , molto vicino al premier di New Delhi Narendra Modi. Il consorzio - in cui l'azienda indiana detiene il 70% del capitale - si è aggiudicato la gara con un'offerta ... Forbes Italia All’oligarca indiano Adani il porto di Haifa Assegnato a un consorzio controllato al 70% dal gruppo indiano lo storico porto pubblico da cui passa gran parte delle merci. L’anno scorso ne era già stato aperto un secon ... Israele venderà il porto di Haifa per 1,2 miliardi di dollari ha riferito il presidente del Gruppo Adani, Gautam Adani con un post su Twitter. Le catene di approvvigionamento globali sono state colpite nell’ultimo anno dalla mancanza di personale nei porti, dai ... C'è un nuovo numero quattro nella classifica dei più ricchi del mondo. L'indianoè salito di un posto nella classifica dei miliardari in tempo reale di Forbes dopo che Bill Gates ha annunciato una nuova donazione questa settimana. La matematica dei miliardari è ...... dell'oligarca indiano, molto vicino al premier di New Delhi Narendra Modi. Il consorzio - in cui l'azienda indiana detiene il 70% del capitale - si è aggiudicato la gara con un'offerta ... L'indiano Gautam Adani è ora la quarta persona più ricca del mondo Assegnato a un consorzio controllato al 70% dal gruppo indiano lo storico porto pubblico da cui passa gran parte delle merci. L’anno scorso ne era già stato aperto un secon ...ha riferito il presidente del Gruppo Adani, Gautam Adani con un post su Twitter. Le catene di approvvigionamento globali sono state colpite nell’ultimo anno dalla mancanza di personale nei porti, dai ...