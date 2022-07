Gas, il piano dell’Ue “per salvare l’inverno”: un taglio dei consumi del 15%. Perché la proposta di Bruxelles penalizza l’Italia (Di mercoledì 20 luglio 2022) I Paesi Ue dovranno ridurre la domanda di gas del 15% tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023. Il target è volontario, ma diventerà vincolante nel caso in cui almeno tre Stati chiederanno di attivare lo stato di allerta. È questa la proposta della Commissione europea contenuta in un regolamento del ‘piano per salvare l’inverno‘, che punta a ridurre la domanda di gas per far fronte a un’eventuale chiusura dei flussi da parte della Russia. “Dobbiamo prepararci a una interruzione integrale del gas russo. E’ uno scenario probabile, che andrebbe ad avere un impatto su tutta l’Unione”, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, presentando il piano d’emergenza. La proposta sarà ora discussa nella riunione degli ambasciatori, con l’obiettivo di arrivare a un’intesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) I Paesi Ue dovranno ridurre la domanda di gas del 15% tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023. Il target è volontario, ma diventerà vincolante nel caso in cui almeno tre Stati chiederanno di attivare lo stato di allerta. È questa ladella Commissione europea contenuta in un regolamento del ‘per‘, che punta a ridurre la domanda di gas per far fronte a un’eventuale chiusura dei flussi da parte della Russia. “Dobbiamo prepararci a una interruzione integrale del gas russo. E’ uno scenario probabile, che andrebbe ad avere un impatto su tutta l’Unione”, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, presentando ild’emergenza. Lasarà ora discussa nella riunione degli ambasciatori, con l’obiettivo di arrivare a un’intesa ...

Pubblicità

Ettore_Rosato : Bene l’accordo con l’#Algeria su fornitura di #gas Diventerà nostro primo mercato di approvvigionamento al posto de… - NicolaPorro : Gas, ci aspetta l'austerity. E Ursula avverte: 'Prepariamoci al peggio'. Cosa prevede il piano ?? - Agenzia_Ansa : L'Ue vuole ridurre i consumi di gas del 15% da agosto a marzo 2023. Von der Leyen: 'Mosca ci ricatta, dobbiamo prep… - ItaliaNotizie24 : Gas, dalla Commissione Ue un piano per ridurre i consumi del 15% - RaiNews : 'Risparmiare gas per un inverno sicuro', è il piano di Bruxelles, in cui è previsto anche lo stato d'emergenza. Obi… -