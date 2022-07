Gas, dalla Commissione Ue un piano per ridurre i consumi del 15% (Di mercoledì 20 luglio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – ridurre il consumo di gas in Europa del 15% fino alla prossima primavera. E' l'obiettivo di un nuovo pacchetto legislativo proposto dalla Commissione Europea.“L'Ue corre il rischio di ulteriori tagli alla fornitura di gas dalla Russia, a causa dell'armamento delle esportazioni di gas da parte del Cremlino, con quasi la metà dei nostri Stati membri già colpiti da consegne ridotte – spiega Bruxelles in una nota -. Agire ora può ridurre sia il rischio che i costi per l'Europa in caso di ulteriore o totale interruzione, rafforzando la resilienza energetica europea”.Tutti i consumatori, le pubbliche amministrazioni, le famiglie, i proprietari di edifici pubblici, i fornitori di energia elettrica e l'industria potranno e dovranno adottare misure per risparmiare gas. La ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) –il consumo di gas in Europa del 15% fino alla prossima primavera. E' l'obiettivo di un nuovo pacchetto legislativo propostoEuropea.“L'Ue corre il rischio di ulteriori tagli alla fornitura di gasRussia, a causa dell'armamento delle esportazioni di gas da parte del Cremlino, con quasi la metà dei nostri Stati membri già colpiti da consegne ridotte – spiega Bruxelles in una nota -. Agire ora puòsia il rischio che i costi per l'Europa in caso di ulteriore o totale interruzione, rafforzando la resilienza energetica europea”.Tutti i consumatori, le pubbliche amministrazioni, le famiglie, i proprietari di edifici pubblici, i fornitori di energia elettrica e l'industria potranno e dovranno adottare misure per risparmiare gas. La ...

