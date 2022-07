Gaffe clamorosa prima del Grande Fratello Vip | Salta tutto: si è giocata il posto (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ennesimo colpo di scena in vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip: Gaffe clamorosa di una possibile nuova concorrente Il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini (screenshot Mediaset)Manca sempre meno al via di una nuova edizione del Grande Fratello Vip: il reality prenderà infatti il via a partire del prossimo mese di settembre. Con la data di partenza così più vicina, il conduttore Alfonso Signorini è sempre più concentrato sulla ricerca dei volti noti che dovranno fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Tanti i nomi che sono stati fatti nel corso di queste settimane ma uno rischia già di non avere più alcuna chance. Si tratta di Elisa Esposito, nota insegnante di corsivo su TikTok, che rischia di essersi giocata il posto ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ennesimo colpo di scena in vista della prossima edizione delVip:di una possibile nuova concorrente Il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini (screenshot Mediaset)Manca sempre meno al via di una nuova edizione delVip: il reality prenderà infatti il via a partire del prossimo mese di settembre. Con la data di partenza così più vicina, il conduttore Alfonso Signorini è sempre più concentrato sulla ricerca dei volti noti che dovranno fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Tanti i nomi che sono stati fatti nel corso di queste settimane ma uno rischia già di non avere più alcuna chance. Si tratta di Elisa Esposito, nota insegnante di corsivo su TikTok, che rischia di essersiil...

Pubblicità

PeppeGiordano4 : @Cartabellotta La gaffe più clamorosa quella di aver fatto costruire un ponte in tempi record e senza mazzette. Qua… - MackFuturistico : @SkyItalia avete scritto #Juventus al posto di #inter che gaffe clamorosa ?? #Bremer - laHantucci : @sfnnicita Ma come? Non ti ricordi l'episodio?? - manidaneonato : poi l’ultima storia vabbè è una gaffe clamorosa, poteva evitare ma sono sicura non fosse quello l’intento - ParliamoDiNews : Gaffe clamorosa in Formula Uno: l`errore non è sfuggito ai fan #gaffe #clamorosa #formula #lerrore #sfuggito… -