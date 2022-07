Frode e riciclaggio | scoperti 9 milioni di euro di illeciti - Cronaca - lanazione it

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Maxi truffa da 9diPer approfondire : Articolo : Dieciin bitcoin riciclati Perquisizioni anche in provincia Articolo :ed evasione fiscale Perquisiti due artigiani ...

Pubblicità

GnesottoRoberto : RT @lupovittorio42: La chiamavano la Santarellina. Irene Pivetti indagata per frode riciclaggio e il sequestro di quattro milioni... - GnesottoRoberto : RT @ilruttosovrano: Sequestrati 4 milioni di euro per riciclaggio e frode fiscale a Irene Pivetti, che dopo questo exploit potrebbe tornare… - BomberiniL : RT @BomberiniL: @lastoriadioggi AVETE CAPITO BENE!Gli avvocati dell'ordine di Firenze nel 2018 dettero garanzia a GALIAN ASSURANCE,PARIS PE… - BomberiniL : @lastoriadioggi AVETE CAPITO BENE!Gli avvocati dell'ordine di Firenze nel 2018 dettero garanzia a GALIAN ASSURANCE,… - BomberiniL : @lastoriadioggi GLI AVVOCATI DELL'ORDINE DI FIRENZE NEL 2018 garantirono a GALIAN ASSURANCE,89 Rue de la Bètie,7500… -

... indagati, a vario titolo, per associazione a delinquere finalizzata al, ... con l'evidente scopo di farne disperdere le tracce, gli ingenti proventi generati da unafiscale perpetrata ......del Pt è stato ucciso da un estremista di destra nei giorni scorsi - e preventive accuse di...riuscito a trasformare i suoi guai con la giustizia - le condanne per corruzione epoi ...C'è anche Firenze tra le città interessate dalla maxi-operazione coordinata dalla procura della Repubblica di Napoli Nord ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...