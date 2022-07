Frank Matano | Michele Bravi | The Jackal e Camihawke a Videocittà | il festival dell’audiovisivo

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 20 luglio 2022)è giunto alla sua V edizione e per la prima volta arriva al Gazometro di Roma. Evento di cinque giorni che esplora il mondoattraverso iniziative che adoperano linguaggi innovativi e tecnologici. Ideato da Francesco Rutelli e sotto la direzione creativa di Francesco Dobrovich, manifestazioni dal sapore più variegato e con la presenza di famosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo e non solo. Con Eni, main partner,si avvale del contributo di Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, in collaborazione con ANICA, con il patrocinio di SIAE. Arriva per la prima volta in uno scenario non casuale come il Gazometro Ostiense e presenta per cinque giorni ospiti e iniziative dedicati ai linguaggi più innovativi. La prima giornata ospiterà tra gli altri: The, ...