Francesco Totti Vola In Tanzania Per Riprendersi Ilary? Ecco La Verità!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ormai la vicenda del divorzio-Blasi occupa le prime pagine di tutti i rotocalchi di Gossip e cronaca rosa. Non c’è giorno in cui non compaia qualche indiscrezione su di loro. Ultima in ordine di tempo, quella che voleva l’ex capitano della Roma in viaggio verso laperla sua. Niente di più falso. Questa indiscrezione, seppur fake, è bastata per scatenare un vero tam tam mediatico.i dettagli! Lo scatto social discatena i fan nostalgici: manca! Da quando è stato dato l’annuncio della loro separazione, i fan diBlasi esono in fibrillazione. In sostanza, gran parte di loro non si capacitano di come possano essersi detti addio. I più romantici ...