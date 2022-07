Francesco Totti vola a Zanzibar da Ilary e dai loro figli (Di mercoledì 20 luglio 2022) La notizia, se confermata, sarebbe un vero e proprio colpo di scena nella vicenda che più ha appassionato il mondo del gossip in questa torrida estate 2022, ovvero il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Stando infatti a quanto riporta 361Magazine, l’ex capitano della Roma starebbe per raggiungere la (ex?) moglie Ilary in vacanza con i loro tre figli – Chanel, Cristian e Isabel – a Zanzibar. “Francesco Totti prende un aereo: raggiunge Ilary Blasi e i suoi figli in Tanzania?” si legge sul sul noto portale che si occupa di gossip e tv. “Il video su Tik TokUn volo ad attenderlo, con destinazione Tanzania? É possibile che l’ex Capitano stia raggiungendo la ex moglie Ilary Blasi in ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 20 luglio 2022) La notizia, se confermata, sarebbe un vero e proprio colpo di scena nella vicenda che più ha appassionato il mondo del gossip in questa torrida estate 2022, ovvero il divorzio traBlasi. Stando infatti a quanto riporta 361Magazine, l’ex capitano della Roma starebbe per raggiungere la (ex?) mogliein vacanza con itre– Chanel, Cristian e Isabel – a. “prende un aereo: raggiungeBlasi e i suoiin Tanzania?” si legge sul sul noto portale che si occupa di gossip e tv. “Il video su Tik TokUn volo ad attenderlo, con destinazione Tanzania? É possibile che l’ex Capitano stia raggiungendo la ex moglieBlasi in ...

