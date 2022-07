Francesco Totti, spunta una clamorosa indiscrezione: chi sarebbe la sua nuova fiamma (Di mercoledì 20 luglio 2022) La fine della storia d’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. Con un comunicato all’Ansa, la coppia ha ufficializzato la fine della loro relazione amorosa, iniziata nei primi anni duemila. Il loro matrimonio è durato ben diciassette anni ed è stato coronato dalla nascita di tre splendidi figli. Adesso, però, nella vita dell’ex calciatore e capitano della Roma ci sarebbe una nuova fiamma. Di chi si tratta? Nelle ultime ore circola sul web una clamorosa indiscrezione. (Continua dopo la foto…) Francesco Totti e Ilary Blasi, l’accordo economico salta: cosa sta succedendo Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati Con un comunicato all’Ansa, Ilary ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 20 luglio 2022) La fine della storia d’amore tra Ilary Blasi eha monopolizzato l’attenzione dell’opinione pubblica. Con un comunicato all’Ansa, la coppia ha ufficializzato la fine della loro relazione amorosa, iniziata nei primi anni duemila. Il loro matrimonio è durato ben diciassette anni ed è stato coronato dalla nascita di tre splendidi figli. Adesso, però, nella vita dell’ex calciatore e capitano della Roma ciuna. Di chi si tratta? Nelle ultime ore circola sul web una. (Continua dopo la foto…)e Ilary Blasi, l’accordo economico salta: cosa sta succedendoe Ilary Blasi si sono lasciati Con un comunicato all’Ansa, Ilary ...

