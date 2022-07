Francesco Totti rinuncia a Formentera per evitare i paparazzi dopo la rottura con Ilary (Di mercoledì 20 luglio 2022) La scelta di Francesco Totti Non sono giorni semplici questi per Francesco Totti e Ilary Blasi. Solo la scorsa settimana infatti una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano ha annunciato la separazione, dopo ben 20 anni di amore. Attualmente così l’ex Capitano della Roma e la conduttrice hanno preso strade diverse, dando L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 20 luglio 2022) La scelta diNon sono giorni semplici questi perBlasi. Solo la scorsa settimana infatti una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo italiano ha annunciato la separazione,ben 20 anni di amore. Attualmente così l’ex Capitano della Roma e la conduttrice hanno preso strade diverse, dando L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - Novella_2000 : Per evitare i paparazzi, Francesco Totti rinuncia a un viaggio a Formentera: il retroscena - LiberoMagazine_ : Secondo gli ultimi rumors #noemibocchi, la nuova fiamma di #Totti, ha avuto una relazione con un ex tronista di… -