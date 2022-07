Francesco Totti, il forte gesto di Noemi dopo il gossip (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il gesto della presunta fiamma di Francesco Totti Da quando ha annunciato la rottura con Ilary Blasi, Francesco Totti è finito al centro del gossip e del pettegolezzo. Stando alle indiscrezioni infatti pare che l’ex Capitano della Roma abbia una nuova fiamma, Noemi Bocchi. Il settimanale Chi ha anche svelato che il calciatore avrebbe passato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ildella presunta fiamma diDa quando ha annunciato la rottura con Ilary Blasi,è finito al centro dele del pettegolezzo. Stando alle indiscrezioni infatti pare che l’ex Capitano della Roma abbia una nuova fiamma,Bocchi. Il settimanale Chi ha anche svelato che il calciatore avrebbe passato L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - ParliamoDiNews : Psicodramma social per la separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti: `Non crediamo più nell'amore` - Spetta… - FQMagazineit : Ilary Blasi furiosa per le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi: “Avevano un patto per salvare le apparenze” -