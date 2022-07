Francesco Totti e Noemi Bocchi: Ilary Blasi si è arrabbiata a causa delle loro foto insieme (Di mercoledì 20 luglio 2022) Come ha reagito Ilary Blasi alla vista delle foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme? A porsi la domanda ed a darci la risposta è stato il giornalista Valerio Palmieri fra le pagine del settimanale Chi. Nel fare la cronistoria degli ultimi mesi della copia Blasi-Totti, Palmieri ha scritto: “Totti ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere una relazione con Noemi. Al punto che Ilary ha smentito le voci di un possibile tradimento del marito parlando di una brutta figura dei media. Se lo ha fatto, è perché era sicura di non essere smentita dai fatti”. Ma come poi abbiamo potuto constatare, i fatti l’hanno smentita e le ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 luglio 2022) Come ha reagitoalla vistadi? A porsi la domanda ed a darci la risposta è stato il giornalista Valerio Palmieri fra le pagine del settimanale Chi. Nel fare la cronistoria degli ultimi mesi della copia, Palmieri ha scritto: “ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di avere una relazione con. Al punto cheha smentito le voci di un possibile tradimento del marito parlando di una brutta figura dei media. Se lo ha fatto, è perché era sicura di non essere smentita dai fatti”. Ma come poi abbiamo potuto constatare, i fatti l’hanno smentita e le ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - FQMagazineit : Ilary Blasi furiosa per le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi: “Avevano un patto per salvare le apparenze” - BITCHYFit : Francesco Totti e Noemi Bocchi: Ilary Blasi si è arrabbiata a causa delle loro foto insieme -