Francesco Totti e Ilary Blasi hanno raggiunto un accordo economico | la cifra è spaventosa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Un altro tassello mancante si aggiunge alla storia delle storie che in queste ultime ore spopola su web e rotocalchi. Stiamo parlando ovviamente della separazione tra. Lei è in vacanza con figli e amici, in Tanzania. Le recenti cronache la raccontano come rilassata, che si gode la compagnia e il calore familiare. Lui si svaga giocando a padel con Vincent Candela, ex compagno di squadra e tutt'ora grande amico. E mentre cercano di ritrovare un equilibrio, i rispettivi legali sono al lavoro per mettere nero su bianco l'di separazione.: formalizzato l’Stando a quanto ci dice il web, le carte sarebbero state firmate da entrambi e sarebbe previsto ...