Francesca Pascale risponde malissimo a Milly Carlucci

Francesca Pascale non le manda a dire. Ha sempre dimostrato di avere un carattere molto deciso e oggi ancor di più. Nei giorni scorsi ha fatto molto rumore un'intervista a Il Messaggero rilasciata da Milly Carlucci. La conduttrice Rai ha rilanciato la possibilità che Francesca Pascale e sua moglie Paola Turci partecipassero a Ballando con le stelle in veste di ospiti. Ha parlato di amicizia tra lei e la neosposa, svelando che tempo fa avevano dei progetti in comune che poi non sono andati in porto. Oggi arriva la risposta secca, che ha lasciato tutti stupiti.

