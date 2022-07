Fortnite: Come sbloccare Skin GRATIS ed altri oggetti con i Presenta un Amico (Di mercoledì 20 luglio 2022) Torna Presenta un Amico, il programma per Fortnite che permette di sbloccare Skin GRATIS ed oggetti vari portando a compimento delle sfide con un Amico. Come sbloccare ricompense GRATIS per Fortnite Prima di tutto vi elenchiamo quali sono le Ricompense GRATIS da sbloccare Spray a doppia aspirazione Copertura dell’oasi immortale Dorso del vento dell’Oasi Piccone del vento Oasis Skin Xander Come sbloccare le ricompense GRATIS per Fortnite Per sbloccarle Come detto dovrete portare a termine delle sfide, tuttavia per farlo c’è bisogno di ... Leggi su gamerbrain (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tornaun, il programma perche permette diedvari portando a compimento delle sfide con unricompenseperPrima di tutto vi elenchiamo quali sono le RicompensedaSpray a doppia aspirazione Copertura dell’oasi immortale Dorso del vento dell’Oasi Piccone del vento OasisXanderle ricompenseperPer sbloccarledetto dovrete portare a termine delle sfide, tuttavia per farlo c’è bisogno di ...

Pubblicità

CODgamesIT : ?? Fortnite skin gratis: come sbloccare il costume Xander W/ set completo #Fortnite #Skin #Set (L'ultima sfida no… - Ex193E : #PS5Share, #Fortnite Oggi Crown Win e quasi double digit come prima partita non è male - midaiwnl : @sciacquafn_ @loripasto76 Non è quello, è che bl lo fa sentire al centro di qualcosa a differenza di 100t che come… - Tech_Gaming_it : Fortnite: Come sbloccare le ricompense GRATIS di Presenta un Amico - sanzuette : @Alessia_Bomba Su Fortnite tornai a giocare proprio perché avevo letto del Rift Tour,mio primissimo evento e il suo… -