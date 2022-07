Fiumicino, il 31 luglio termine ultimo per richiedere lo sconto della Tari per le utenze non domestiche (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fiumicino – “Le utenze non domestiche hanno tempo fino al 31 luglio per presentare le richieste per il riconoscimento delle agevolazioni TA.RI. 2022”. A ricordarlo è l’assessore alle Attività produttive del Comune di Fiumicino, Erica Antonelli. “Possono presentare le domande – spiega – i soggetti che nel corso del 2020 e fino al termine dello stato di emergenza, abbiano subito la chiusura dell’attività a seguito di uno o più provvedimenti governativi e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali, oppure abbiano subito delle restrizioni, pur non essendo stati soggetti a sospensione dell’attività per emergenza Covid-19; e tutti coloro che a causa delle chiusure obbligatorie o delle restrizioni subite abbiano subito una riduzione del fatturato nel corso del 2021 rispetto ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022)– “Lenonhanno tempo fino al 31per presentare le richieste per il riconoscimento delle agevolazioni TA.RI. 2022”. A ricordarlo è l’assessore alle Attività produttive del Comune di, Erica Antonelli. “Possono presentare le domande – spiega – i soggetti che nel corso del 2020 e fino aldello stato di emergenza, abbiano subito la chiusura dell’attività a seguito di uno o più provvedimenti governativi e relative Ordinanze ministeriali e/o provvedimenti regionali, oppure abbiano subito delle restrizioni, pur non essendo stati soggetti a sospensione dell’attività per emergenza Covid-19; e tutti coloro che a causa delle chiusure obbligatorie o delle restrizioni subite abbiano subito una riduzione del fatturato nel corso del 2021 rispetto ...

