Fiorentina Lo Celso, il Tottenham fa muro: i dettagli (Di mercoledì 20 luglio 2022) La Fiorentina ha individuato in Lo Celso un rinforzo importante, ma il Tottenham continua a fare muro per l’argentino La Fiorentina ha individuato in Lo Celso un rinforzo importante, ma il Tottenham continua a fare muro per l’argentino. Secondo quanto riportato da La Nazione, la società Viola sarebbe disposta a offrire un prestito con riscatto a 17 milioni che salirebbe a 20 con i bonus. Cifre che al momento non scaldano gli inglesi nonostante sia stato messo sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Laha individuato in Loun rinforzo importante, ma ilcontinua a fareper l’argentino Laha individuato in Loun rinforzo importante, ma ilcontinua a fareper l’argentino. Secondo quanto riportato da La Nazione, la società Viola sarebbe disposta a offrire un prestito con riscatto a 17 milioni che salirebbe a 20 con i bonus. Cifre che al momento non scaldano gli inglesi nonostante sia stato messo sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : La #Fiorentina ci prova ancora per #LoCelso ?? - DOrsiLuigi : RT @D_IP17: La Fiorentina Lo Celso Noi #Barak #A16 - HankSchrader88 : @Roberto87221145 Lascia stare Milan Juve ecc basta citare la Fiorentina: loro Lo Celso noi Barak. Ho finito - StrikeFirst10 : @D_IP17 Sinceramente non mi strappo i capelli per Lo Celso, periodo piuttosto anonimo col Tottenham e anche col Vil… - infoitsport : Mercato Fiorentina: Lo Celso piace, ma serve un’offerta più allettante -