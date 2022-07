Fiorella Mannoia, chi era l’ex compagno Memmo Foresi: “Era il mio produttore” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alla fine degli anni ’50 Memmo Foresi fonda un gruppo rock ‘n’ roll insieme ad Alberto Radius e un altro musicista. Il suo debutto ufficiale nel mondo della musica, però, arriva solo nel 1959: in quest’anno Foresi incide con Flavio Carraresi una versione di “Venus”, facendosi finalmente conoscere dal pubblico. Per un certo periodo Memmo cambia spesso occupazione, rimbalzando da un gruppo musicale all’altro. Prima si occupa de “Gli Svitati”, complesso con cui inizia a collaborare e per cui incide un 45 giri; diventa poi il bassista di Gepy & Gepy (pseudonimo di Giampiero Scalamogna). Nel 1968 incide “Così ti amo”, cover di “To Love Somebody” dei Bee Gees, che riscuote un discreto successo. La sua vita cambia nel 1970, quando conosce Fiorella Mannoia: i due iniziano una relazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alla fine degli anni ’50fonda un gruppo rock ‘n’ roll insieme ad Alberto Radius e un altro musicista. Il suo debutto ufficiale nel mondo della musica, però, arriva solo nel 1959: in quest’annoincide con Flavio Carraresi una versione di “Venus”, facendosi finalmente conoscere dal pubblico. Per un certo periodocambia spesso occupazione, rimbalzando da un gruppo musicale all’altro. Prima si occupa de “Gli Svitati”, complesso con cui inizia a collaborare e per cui incide un 45 giri; diventa poi il bassista di Gepy & Gepy (pseudonimo di Giampiero Scalamogna). Nel 1968 incide “Così ti amo”, cover di “To Love Somebody” dei Bee Gees, che riscuote un discreto successo. La sua vita cambia nel 1970, quando conosce: i due iniziano una relazione ...

