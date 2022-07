Finisce il Governo Draghi, si va al voto anticipato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una giornata lunga, calda (non solo per il meteo), tra le più intense che la storia della politica italiana ricordi. Doveva essere il Draghi Day e lo è stato, forse molto più di quello che fino alle 9 di stamattina ci si aspettasse. A cominciare proprio da lui, dal premier, che nel suo intervento e nella sua replica ha usato toni di una durezza che raramente si è sentita al Senato con vere e proprie «sassate» rivolte ai partiti che più lo hanno messo in difficoltà in questi ultimi mesi. Rigidità che per molti sono state uno degli ostacoli rivelatisi insormontabili per chi lavorava in queste ore per la continuità dell’esecutivo. Rimarrà nella storia, durante la replica, ad esempio quella frase sul Superbonus «scritto male, malissimo, da qualcuno o qualcuna….» pronunciata a voce alta, guardando dritto negli occhi i senatori grillini. Come rimarrà nella memoria il suo ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 luglio 2022) Una giornata lunga, calda (non solo per il meteo), tra le più intense che la storia della politica italiana ricordi. Doveva essere ilDay e lo è stato, forse molto più di quello che fino alle 9 di stamattina ci si aspettasse. A cominciare proprio da lui, dal premier, che nel suo intervento e nella sua replica ha usato toni di una durezza che raramente si è sentita al Senato con vere e proprie «sassate» rivolte ai partiti che più lo hanno messo in difficoltà in questi ultimi mesi. Rigidità che per molti sono state uno degli ostacoli rivelatisi insormontabili per chi lavorava in queste ore per la continuità dell’esecutivo. Rimarrà nella storia, durante la replica, ad esempio quella frase sul Superbonus «scritto male, malissimo, da qualcuno o qualcuna….» pronunciata a voce alta, guardando dritto negli occhi i senatori grillini. Come rimarrà nella memoria il suo ...

