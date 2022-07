FIFA 23: EA Sports svela i primi dettagli dell’HyperMotion2 (Di mercoledì 20 luglio 2022) EA Sports ha da poco rilasciato le prime informazioni ufficiali riguardanti la nuova tecnologia HyperMotion2 che ritroveremo nell’attesissimo FIFA 23. I progressi della tecnologia HyperMotion2 e del sistema di fisica di FIFA 23 hanno sbloccato una serie di nuove funzionalità che rendono l’esperienza di gioco più coinvolgente che mai. I movimenti della squadra e dei giocatori sul campo sono più reattivi, intelligenti e autentici, sia che si tratti di lottare contro un difensore o di rivendicare una palla aerea contro un attaccante come un portiere. I giocatori potranno inoltre contare su un nuovo sistema di dribbling intelligente, una transizione più naturale e fluida verso il tiro, una nuovissima meccanica di accelerazione, una maggiore consapevolezza dei giocatori e molto altro ancora. Con il debutto delle squadre di ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 20 luglio 2022) EAha da poco rilasciato le prime informazioni ufficiali riguardanti la nuova tecnologia HyperMotion2 che ritroveremo nell’attesissimo23. I progressi della tecnologia HyperMotion2 e del sistema di fisica di23 hanno sbloccato una serie di nuove funzionalità che rendono l’esperienza di gioco più coinvolgente che mai. I movimenti della squadra e dei giocatori sul campo sono più reattivi, intelligenti e autentici, sia che si tratti di lottare contro un difensore o di rivendicare una palla aerea contro un attaccante come un portiere. I giocatori potranno inoltre contare su un nuovo sistema di dribbling intelligente, una transizione più naturale e fluida verso il tiro, una nuovissima meccanica di accelerazione, una maggiore consapevolezza dei giocatori e molto altro ancora. Con il debutto delle squadre di ...

Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Abbiamo partecipato all'evento di presentazione di #FIFA23, l'ultimo FIFA di sempre, o almeno di EA Sports. Scopriamo insiem… - ultimateteamit : *NEW* #FIFA23 #FUT23 #FUT EA Sports svela i primi dettagli dell'HyperMotion2 - IGNitalia : Abbiamo partecipato all'evento di presentazione di #FIFA23, l'ultimo FIFA di sempre, o almeno di EA Sports. Scopria… - 81SwagBritney : RT @PlayStationIT: La punta di diamante della Francia, che rappresenta con orgoglio Parigi. ?????? Per il terzo anno consecutivo, @KMbappe è… - GianlucaOdinson : FIFA 23 sarà l'ultimo 'FIFA' di EA: dal prossimo anno cambia tutto, non solo il nome -