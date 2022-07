FIFA 23: Annunciato il Cross-Play. La versione PC sarà identica a quella per PS5 e Xbox Series X/S (Di mercoledì 20 luglio 2022) EA SPorts ha divulgato le prime notizie ufficiali riguardanti il Cross-Play che ritroveremo in FIFA 23. Stando a quanto ha comunicato la software house canadese la versione PC sarà equiparata alle versioni current gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S. FIFA 23 è l’unico gioco in cui è possibile giocare le iconiche UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander. Le versioni PlayStation 5, Xbox Series XS Stadia e PC di FIFA 23 saranno compatibili con il Cross-Play. Le versioni PlayStation 4 e ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 20 luglio 2022) EA SPorts ha divulgato le prime notizie ufficiali riguardanti ilche ritroveremo in23. Stando a quanto ha comunicato la software house canadese laPCequiparata alle versioni current gen perStation 5 eX/S.23 è l’unico gioco in cui è possibile giocare le iconiche UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander. Le versioniStation 5,XS Stadia e PC di23 saranno compatibili con il. Le versioniStation 4 e ...

