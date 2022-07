FIFA 23 | Annunciate le due Coppe del Mondo ed il calcio femminile per club

Leggi su fifaultimateteam

(Di mercoledì 20 luglio 2022) I giocatori potranno inoltre vivere l’apice delinternazionale maschile ein23, con la Coppa delmaschileQatar 2022 e la Coppa delAustralia e Nuova Zelanda 2023 come aggiornamenti post-lancio senza costi aggiuntivi. Le funzionalità di cross-play collegheranno e coinvolgeranno gli appassionati dicome mai prima d’ora e saranno disponibili in diverse modalità di gioco online in23. “Abbiamo spinto i confini del realismo in EA SPORTS23 attraverso HyperMotion2, utilizzando una tecnologia all’avanguardia per catturare squadre professionistiche maschili e femminili in partite ad alta intensità che traduce milioni di punti dati ...