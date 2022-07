Fiducia striminzita al Senato. Sono già tutti in campagna elettorale, ma Draghi non sale al Colle (Di mercoledì 20 luglio 2022) Fiducia striminzita al Senato per il governo: solo 133 i votanti dopo che Lega e Forza Italia hanno deciso di uscire dall’aula. Sono stati 95 i sì e 38 i no. Il quorum è stato garantito dalla presenza in aula dei Senatori 5Stelle che, tuttavia, non hanno votato. Il Senatore azzurro Cangini ha votato la Fiducia al governo Draghi in dissenso dal suo gruppo. Meloni si sente al telefono con Berlusconi Al termine del voto di Fiducia Giorgia Meloni, reduce da un breve comizio a Piazza Vittorio, si è sentita con Silvio Berlusconi. Si preannuncia dunque una ricomposizione delle alleanze nel campo del centrodestra con una comune strategia in vista del voto. Se il presidente della Repubblica deciderà di sciogliere le Camere è probabile che si ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022)alper il governo: solo 133 i votanti dopo che Lega e Forza Italia hanno deciso di uscire dall’aula.stati 95 i sì e 38 i no. Il quorum è stato garantito dalla presenza in aula deiri 5Stelle che, tuttavia, non hanno votato. Ilre azzurro Cangini ha votato laal governoin dissenso dal suo gruppo. Meloni si sente al telefono con Berlusconi Al termine del voto diGiorgia Meloni, reduce da un breve comizio a Piazza Vittorio, si è sentita con Silvio Berlusconi. Si preannuncia dunque una ricomposizione delle alleanze nel campo del centrodestra con una comune strategia in vista del voto. Se il presidente della Repubblica deciderà di sciogliere le Camere è probabile che si ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Fiducia striminzita al Senato. Sono già tutti in campagna elettorale, ma Draghi non sale al Colle… - Ultimo_Samurai_ : #Draghi qualche giorno fa godeva di una maggioranza bulgara alla camera e al senato. Oggi dopo pochi giorni, è ad i… - SaverioTolomeo : @Senzad_io @augustociardi75 Fiducia striminzita? A memoria non ricordo un governo con una così ampia maggioranza. I… - Senzad_io : @augustociardi75 In effetti fa pensare tutta questa messa in scena, la salita al colle etc etc... La fiducia l'avev… -