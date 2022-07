Fiducia a Draghi: Lega, Forza Italia e M5S non parteciperanno al voto. Se manca numero legale Aula riconvocata (Di mercoledì 20 luglio 2022) Durante le dichiarazioni sulla difucia a Draghi, che si dovrebbe concretizzare nel sì alla risoluzione di Pier Ferdinando Casini, Lega, Forza Italia e Moviento 5 Stelle hanno annunciato che non parteciperanno al voto L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 luglio 2022) Durante le dichiarazioni sulla difucia a, che si dovrebbe concretizzare nel sì alla risoluzione di Pier Ferdinando Casini,e Moviento 5 Stelle hanno annunciato che nonalL'articolo proviene da Firenze Post.

marattin : Tanti commentatori dicono “se Draghi fosse stato meno netto, avrebbe la fiducia a mani basse”. Senza capire che Dra… - EnricoLetta : Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di f… - matteorenzi : Ho ascoltato Draghi, voteremo convinti Sì alla fiducia, oggi intervengo in Aula alle 17. Intanto qui il mio pensier… - Irishsara1980 : RT @ilfoglio_it: Taxi, balneari, pensioni e scostamento. Il premier chiede una fiducia piena e non di facciata sottoponendo al test di real… - ItalianPolitics : RT @vitalbaa: Il 7/7, il Governo ha fiducia piena alla Camera, inclusi i 5S, sul DL Aiuti. Il 14/7, il Governo riceve fiducia molto ampia,… -