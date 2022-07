Festa a Ruscello | modifiche alla sosta e al traffico - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

In occasione della "Rievocazione storica della mietitura e battitura del grano" che si svolgerà in localitànei giorni 21,22,23,24 e 28,29,30,31 luglio sono previste le ...... spesso isolate, sono circondate da prati e sorgono, il più delle volte, nei pressi di un... Ogni anno, a fine estate, alcune di queste malghe vengono aperte in occasione delladelle ... Festa a Ruscello: modifiche alla sosta e al traffico Arezzo, 20 luglio 2022 - In occasione della “Rievocazione storica della mietitura e battitura del grano” che si svolgerà in località Ruscello nei giorni 21,22,23,24 e 28,29,30,31 luglio sono previste ...Torna la Festa della tradizione contadina con la Battitura a Ruscello, appuntamento dal 21 al 24 e dal 28 al 31 luglio. Il Comitato Civiltà Contadina di Ruscello si appresta a rilanciare in grande sti ...