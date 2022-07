Federica Fabbris morta al Pronto Soccorso L' Azienda sanitaria | ' Dall' autopsia prime risposte'

(Di mercoledì 20 luglio 2022) 'L'sta dando, al momento, alcune indicazioni rispetto alla possibile causa di morte , però faremo ulteriori approfondimenti per capire se c'è nesso di causalità tra gli accessi precedenti e ...

Lo afferma l'Azienda sanitaria dell'Ulss 3 di Venezia, in attesa del referto ufficiale degli anatomopatologi sul decesso di, la 37enne morta domenica scorsa al Pronto Soccorso di ...Lo afferma l'Azienda sanitaria dell' Ulss 3 di Venezia , in attesa del referto ufficiale degli anatomopatologi sul decesso di, la 37enne morta domenica scorsa al Pronto Soccorso di ...Federica Fabbris, 37 anni, era stata portata al Pronto soccorso di Chioggia con dolori lancinanti alla pancia una prima volta ed era stata dimessa. Poi ...«L'autopsia sta dando, al momento, alcune indicazioni rispetto alla possibile causa di morte, però faremo ulteriori approfondimenti per capire se c'è nesso ...