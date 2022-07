(Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso della notte, personale della Sezione D.I.A, di, ha eseguito un’ordinanza di applicazione dipersonali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di NoceraInferiore, su richiesta della Procura della Repubblica per reati inerenti ladi materiale esplodente da. La Sezione Operativa D.I.A, di, ha svolto una articolata attività di polizia giudiziaria nei confronti di alcune persone residenti nei comuni della provincia die di, nel corso della quale è riuscita ad intercettare e sottoporre a sequestro un ingente quantitativo di esplosivo, in parte racchiuso in un ordigno, costruito da un soggetto scafatese con la complicità di altri sodali, attraverso una puntuale ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Fabbricazione e detenzione di armi da guerra: 4 misure cautelari tra #Napoli ... ** -

anteprima24.it

... che hanno arrestato perdi materiale esplosivo un incensurato di 40 anni. Bimbo morto a ... senza alcun controllo e di dubbia. Il quarantenne le aveva sistemate in camera da ...... che hanno arrestato perdi materiale esplosivo un incensurato di 40 anni. Durante una ... senza alcun controllo e di dubbia. Il quarantenne le aveva sistemate in camera da ... Fabbricazione e detenzione di armi da guerra: 4 misure cautelari tra Napoli e Salerno Bombe da guerra fabbricate in casa: arresti tra Napoli e Salerno. Trovato un ordigno esplosivo da 3,4 chili di peso ...La veleria italiana Millenium Tech, conosciuta a livello mondiale per produrre vele di alta tecnologia per imbarcazioni di ogni genere e dimensione, ha abbracciato con grande entusiasmo il progetto Se ...