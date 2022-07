EYOF 2022, i convocati dell’Italia. Prima volta storica del badminton (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si svolgerà dal 24 al 30 luglio a Banská Bystrica (Slovacchia) la sedicesima edizione estiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea, evento che coinvolge ben 48 Nazioni del vecchio continente composte da atleti della fascia di età 14-18 anni. Nella giornata di oggi, mercoledì 20 luglio, il CONI ha diramato le convocazioni per ciò che concerne il team azzurro. I nostri ragazzi saranno della partita in otto delle dieci discipline pianificate (non ci sarà nessuno nel basket e nella pallamano), con la bellezza di 96 atleti in totale, quarantasette ragazzi e quarantanove ragazze. Da segnalare l’esordio assoluto del badminton, per la Prima volta nella storia inserito nella cerchia degli sport dell’EYOF. Ventotto azzurrini cercheranno di fare bene nell’atletica, due nel già citato badminton, sei nel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Si svolgerà dal 24 al 30 luglio a Banská Bystrica (Slovacchia) la sedicesima edizione estiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea, evento che coinvolge ben 48 Nazioni del vecchio continente composte da atleti della fascia di età 14-18 anni. Nella giornata di oggi, mercoledì 20 luglio, il CONI ha diramato le convocazioni per ciò che concerne il team azzurro. I nostri ragazzi saranno della partita in otto delle dieci discipline pianificate (non ci sarà nessuno nel basket e nella pallamano), con la bellezza di 96 atleti in totale, quarantasette ragazzi e quarantanove ragazze. Da segnalare l’esordio assoluto del, per lanella storia inserito nella cerchia degli sport dell’. Ventotto azzurrini cercheranno di fare bene nell’atletica, due nel già citato, sei nel ...

Pubblicità

Stelle_Sport : EYOF: Luca Porro convocato per il raduno preparatorio - fabridal : #legavolley Francesco Guerrini nei 12 azzurrini della EYOF 2022! Al via oggi il Volley Mercato - SIRVolleyPG : ????| Guerrini convocato per il Festival Olimpico della Gioventù Europea! ???? | Complimenti Francesco!… - Luxgraph : Nazionale U20: domani il raduno prima dell'Eyof - CarlottaRossi11 : Pallavolo U19 femminile - Da sabato ultimo collegiale prima dell'Eyof delle ragazze di Marco Mencarelli -